Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: lei ha avuto un problema al collo durante un rapporto intimo

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più vicini e innamorati che mai. I due si sono conosciuti a Uomini, in seguito poi lui la scelse e si sono subito fidanzati. Hanno mostrato a tutti la loro complicità e il loro stare bene insieme. Ultimamente nelle storie di Instagram Natalia Paragoni ha fatto una confessione davvero particolare.

LA CONFESSIONE DI NATALIA PARAGONI – Natalia Paragoni parla sempre sui social dei momenti che vive con o senza Andrea. Questa volta ha parlato ai suoi fan di un rapporto intimo speciale avuto con Andrea Zelletta. In seguito alla notte di passione, Natalia ha confessato di aver avvertito dei dolori.

In particolar modo i fastidi le hanno colpito il collo e la cervicale. Inoltre sembra che il dolore le abbia colpito anche le spalle. “Mi fa malissimo ragazzi, oggi durante lo shooting non riuscivo a muovermi”, ha confessato Natalia. All’inizio però non aveva spiegato proprio tutto ai suoi fan.

Nei filmati successivi ha spiegato che questo piccolo infortunio è dovuto a dei movimenti fatti durante momenti di intimità col suo lui. Per sopperire al dolore ha dovuto addirittura usare delle fasce auto-riscaldanti. Ha poi dichiarato: “Se vi devo dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare, ma ci siamo rilassati di più e quindi l’intimità non è mancata”.

Ha poi concluso il tutto dicendo: “Mi sa che ho fatto qualche movimento strano ed è uscito questo dolore muscolare”. Insomma speriamo che Natalia Paragoni si rimetta presto. Non si tratta infatti di niente di grave, anzi i dolori sono dovuti solo delle posizioni particolari durante i loro momenti di intimità.