Natalia Paragoni e l’ansia, lo sfogo sui social: “Piango sempre, sono molto giù”

Natalia Paragoni è senza dubbio uno dei volti più noti all’uscita di Uomini e Donne, grazie alla sua storia d’amore con Andrea Zelletta, ex tronista. Ebbene la giovane non starebbe attraversando un bel momento.

A confessarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram, dove le followers hanno notato molti meno contenuti rispetto a prima. Natalia ha ammesso di sentirsi giù di morale ma non avrebbe voluto specificare i motivi del suo stato d’animo.

“Io sono un po’ tesa e agitata in questo periodo, infatti non faccio neanche tante Stories. Ragazze mi dispiace ma capirete più avanti il momento che sto attraversando” ha detto l’ex corteggiatrice.

“Piango ogni due per tre… mi sento triste”, ha poi aggiunto, spiegando di soffrire di ansia, in quanto è molto pessimista di carattere, e l’unica sua valvola di sfogo, quello che la fa sentire meglio almeno momentaneamente, è guardare serie TV e cartoni animati. “Con cartoni e serie tv è come se entrassi in un altro mondo scacciando via così le mie ansie e pensieri” ha raccontato.

Poco tempo fa proprio lei aveva svelato il segreto per cui si era cancellata dai social; era stata infatti accusata di aver comprato dei follower illegali per il suo profilo Instagram.