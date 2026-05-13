Natalia Paragoni, è diventata mamma bis: i dettagli del parto

Da poco, Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. Il 5 Maggio è nata la piccola Beatrice. L’influencer ha annunciato il parto, dopo qualche giorno. Ora che è trascorso un po’ di tempo, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha tutto raccontato nei dettagli.

La modella ha pubblicato un box domande su Instagram. In men che non si dica, i followers l’hanno assalita di domande e curiosità su com’è nata la bambina e sul suo nome. La coppia inizialmente voleva chiamare la neonata con due nomi, Partenope e Beatrice. Ecco, le parole della mamma-bis:”Partenope lo volevamo come secondo nome per un nostro ricordo, poi abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppo”.

Natalia ha, poi, rivelato che a differenza della prima gravidanza, questa volta ha optato per un taglio cesareo. A dir il vero, a scegliere non è stata lei, ma il medico. Senza scendere troppo nei dettagli, ha soltanto detto che avrebbe preferito partorire di nuovo come la scorsa volta.

“Mille volte il parto normale per mia esperienza personale. Il cesareo è comunque un’operazione che ha bisogno di più tempo per quarire“. Ha aggiunto che avendo un po’ di tosse, i dolori post-intervento sono stati più intensi. Ha poi concluso:”Tutto andrà bene, siamo donne e la forza è la nostra più grande risorsa!”.

La Paragoni, infine, ha raccontato di aver partorito a 36 settimane a 3 giorni. Ha rincuorato tutti i fan, dicendo che la piccola sta bene e che mangia molto. La sorellina Ginevra ha preso molto bene l’arrivo della neonata. Inizialmente era un po’ titubante, poi dopo averla vista ha capito di avere una migliore amica per la vita.