Natalia Paragoni, rimprovera il fidanzato Andrea: “Meno male che ci sono io”

Dalla loro esperienza a Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta non si sono mai più separati. Affiatati e uniti più che mai, non mancano di condividere la loro vita di coppia con i loro tanti fan.

IL RIMPROVERO DI NATALIA – Tornati al centro dell’attenzione dopo la partecipazione di Andrea al GF Vip, i due hanno spesso fatto parlare di loro. Attivo sui social, recentemente Natalia ha voluto parlare delle loro possibili vacanze estive.

Nelle sue IG Stories, parlando dei piani per future vacanze, l’ex corteggiatrice ha voluto “rimproverare” il fidanzato: “Meno male che ci sono io, perché Andrea non è proprio capace ad organizzare le vacanze“. Sembra proprio, da quanto ammesso dalla ragazza, il fidanzato non sia proprio tagliato per organizzare le vacanze.

Davanti a questo rimprovero, Andrea non ha fatto reagito bene. “Dovevate vedere la sua faccia mentre parlavo”, ha commentato divertita la Paragoni, punzecchiando il fidanzato. Andrea ha subito replicato: “Sono capace”, Natalia ha affermato: “Dove? No vabbè”.

LE VACANZE – Dopo più di un anno trascorso in casa, in molti sono pronti a godersi le vacanze estive. Riguardo proprio questo argomento, Natalia ha commentato con i propri follower i suoi progetti con Andrea:

“In questi giorni vorremmo cercare di organizzare le vacanze. Non so voi, ma sinceramente non so proprio dove andare. Non ho proprio idea. Volevo andare o Formentera in cui non sono mai stata. Sennò Sardegna. A parte che abbiamo ancora lavoro da sbrigare qui a Milano”