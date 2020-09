Natalia Paragoni, si è sottoposta al tampone: “Non stavo molto bene…”

Dopo il boom di positivi tra i vari volti noti dei social e della televisione, sono molti i vip che si stanno sottoponendo al tampone. Natalia Paragoni ha infatti rivelato ai follower di aver fatto recentemente il tampone, così da capire se fosse o meno positiva al Coronavirus.

“Non stavo molto bene” – Dopo la brusca frenata presa dai vari programmi televisivi, attualmente hanno rispettato e preso le giuste misure anti-covid per tornare in onda in sicurezza. Programmi come Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello hanno sottoposto ogni concorrente al tampone.

Ad essersi sottoposta al tampone è Natalia, la fidanzata del nuovo concorrente del GF Vip, Andrea Zelletta. A rivelarlo è stata l’ex corteggiatrice stessa, raccontando l’accaduto nelle sue IG Stories. La Paragoni ha rivelato che a spingerla a tale decisione sono stati dei sintomi accusati in questi giorni, sintomi che l’hanno portata a fare accertamenti.

“Scusate se sono stata un po’ assente sui social perché non stavo molto bene e ieri mattina ho voluto fare degli accertamenti per quanto riguarda alcuni sintomi che avevo”, ha così esordito la ragazza, spiegando il perché della sua assenza da Instagram. La fidanzata del gieffino ha inoltre rassicurato i follower, rivelando: “Ho voluto fare un tampone: l’esito è arrivato una mezz’oretta fa e ne sono super felice perché è negativo”.

ANNULLATI DEGLI EVENTI – Nonostante l’esito negativo del tampone, Natalia Paragoni ha comunque deciso di rinunciare a degli eventi. Fra questi appuntamenti, la ragazza ha deciso di rinunciare alla Fashion Week:

“Soltanto che ho dovuto annullare tutte le sfilate in programma in questi giorni. Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto esserci, per me la Fashion Week è bellissima e anche quest’anno si potevano fare delle belle esperienze, ma per rispetto mio e per rispetto vostro ho preferito evitare. Se avete dei sintomi anche voi, non vi costa niente avere questa prevenzione, questa accortezza nei confronti delle altre persone”.