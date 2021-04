Natalia Paragoni, si racconta nel suo libro: “Un dolore immenso”

Come altri suoi colleghi Influencer, anche Natalia Paragoni ha deciso di mettere nero su bianco la sua vita. L’ex corteggiatrice è recentemente approdata nel mondo dell’editoria, decidendo di svelarsi attraverso un libro. In questa occasione, la ragazza ha voluto raccontare anche le difficoltà e i dolori che ha incontrato durante la sua vita.

“Un dolore immenso” – Attualmente al fianco di Andrea Zelletta, Natalia si mostra felicissima ed innamora. La vita della ragazza, però, non è sempre stata così facile. A raccontarlo è stata proprio lei nel suo primo libro “La vita secondo Naty”.

Prima di partecipare a Uomini e Donne, il suo trampolino di lancio sia per l’amore che per la carriera, Natalia è stata vittima di una relazione tossica. M., così ha voluto presentarlo la ragazzo nel suo libro, è stato un fidanzato geloso, morboso.

A Diva e Donna, l’ex corteggiatrice ha rivelato: “È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata. Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi. Dovevo girare sempre con la testa e lo sguardo bassi…”.

Dopo la fine della tormentata e difficile storia con M., Natalia si è innamorata di un altro uomo. Durante questa relazione, l’ex estetista è rimasta incinta. Questa gravidanza, però, non è giunta a termine:

“Il desiderio di maternità in me è nato presto. Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura. Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso”.

Dopo tutti questi dolori e drammi, Natalia Paragoni è tornata a sorridere al fianco di Andrea. Attualmente i due sono più innamorati che mai, pronti a vivere il loro lieto fine.