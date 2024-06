Natan a caccia di riscatto: Conte punta su di lui

Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a puntare fortemente sul difensore brasiliano, dopo che in questa stagione appena conclusa si è ritrovato a deludere le aspettative dei tifosi napoletani

Il Napoli vuole ripartire dalla difesa, necessariamente solida e non lasciata a sé come l’anno appena concluso. Tra i giocatori che più hanno deluso c’è il giovane difensore brasiliano Natan, che sembra però essere confermato. Infatti, Antonio Conte vorrebbe puntare fortemente su di lui e rivitalizzarlo.

Il tecnico leccese punta ad usarlo come braccetto di sinistra in una difesa a cinque, con Rrahmani che sarà il perno centrale della retroguardia. Intanto, Natan si sta allenanado in Brasile per farsi trovare pronto dall’allenatore del Napoli.

Il giocatore vuole crescere

La volontà di Natan è quella di diventare un giocatore che possa trascinare il Napoli, tanto che a confermarlo è stato Il Mattino nell’edizione odierna: “Il salentino punta alla conferma di Natan, “braccino a sinistra” di una difesa a cinque con Rrhamani blindato al centro della linea. Natan può essere, di fatto, considerato, un rinforzo, visto il rendimento dello scorso anno”.

Intanto, è notizia di oggi che l’Hellas Verona avrebbe chiesto informazioni ai partenopei per il giocatore brasiliano. Infatti, secondo Nicolò Schira, gli scaligeri avrebbero offerto un prestito per lui. L’idea del Napoli, a quel punto, potrebbe divenire un prestito secco per valutare se puntare su di lui e, in caso, se dovesse fallire cederlo nella prossima stagione. Tutto dipenderà da Antonio Conte, che però sembra intenzionato a provare a dargli una chance per almeno il pre campionato.