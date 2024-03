Natan, Cajuste e Lindstrom: si va verso la cessione

Il Napoli potrebbe cedere Natan, Cajuste e Lindstrom nella prossima sessione di mercato. I tre giocatori hanno deluso le aspettative che la dirigenza aveva riposto in loro e potrebbero non far parte della prossima rosa del Napoli

Il Napoli ha in mente di cedere tre giocatori che in questa stagione non sembrano aver performato come la dirigenza sperava di poter vedere. I tre giocatori in questione sono Natan, Cajuste e Lindstrom.

Chi più e chi meno hanno avuto la loro possibilità per brillare ma, nonostante ciò, sono riusciti a non essere così brillanti nelle occasioni date. Il Napoli di quest’anno non ha brillato, certo, ma sfigurare è stato più semplice del previsto per i tre.

Ne parla il Corriere dello sport