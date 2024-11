Natan, prestazione negativa col Betis: responsabile in almeno tre reti della squadra avversaria

L’ultima prestazione del calciatore del Napoli, Natan, non è stata nemmeno sufficiente. Il difensore azzurro, con la maglia del Betis, ha impressionato nelle prime prestazioni in Spagna ma, nell’ultima partita, è stato uno dei peggiori in campo con la sua squadra che ha subito ben quattro reti.

In almeno tre occasioni che poi hanno portato gli avversari a segnare una rete, Natan è stato protagonista in negativo. I tifosi del Betis sono rimasti stupiti dalla prestazione del partenopeo in prestito, ritenendolo il principale responsabile della sconfitta.

In particolare, alcuni tifosi, hanno puntato il dito contro di lui: “Ma chi abbiamo preso?”, “Forse abbiamo sbagliato a considerarlo un calciatore eccellente”, “Meglio che ritorna a Napoli”, il commento di alcuni tifosi presi dalla frustrazione.