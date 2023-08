Natan, tifosi Bragantino delusi: “Perdiamo uno dei difensori più forti mai avuti”

Natan Bernardo de Souza è il terzo acquisto della SSC Napoli dopo gli arrivi di Pierluigi Gollini ed Elia Caprile. Il difensore avrà il duro compito di non far rimpiangere Kim e il suo arrivo è molto atteso dal momento che la dirigenza partenopea ha sondato più di trenta profili per poi scegliere il difensore brasiliano.

Molti non conoscono il difensore e si aspettavano un colpo diverso. Tuttavia il Napoli prosegue per la sua strada. I tifosi del RB Bragantino, tuttavia, sono affranti dall’addio del giocatore: “Perdiamo uno dei difensori più forti mai avuti, a Napoli non hanno ancora idea di chi hanno comprato”, “Dategli tempo, questo diventerà uno dei centrali più forti al mondo in un paio d’anni”, “L’infortunio l’ha frenato un po’ ma è tornato ancora più forte, buona fortuna Natan”, scrivono alcuni tifosi dell’ormai ex club del giocatore brasiliano.