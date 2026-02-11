Natan un rimpianto per il Napoli: la sua cessione può portare tanti soldi al Betis

Dalla Spagna arrivano conferme importanti su Natan. Il difensore brasiliano, dopo l’esperienza al Napoli, ha trovato al Real Betis Siviglia l’ambiente giusto per rilanciarsi e dimostrare il suo valore. Le sue ultime prestazioni, in particolare quella contro l’Atletico Madrid, hanno attirato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori

Rimpianto per il Napoli?

Proprio contro la squadra di Simeone, Natan ha disputato una gara di grande personalità, fermando attaccanti di alto livello e giocando con sicurezza per tutti i novanta minuti. Una prova che ha fatto capire quanto sia cresciuto negli ultimi mesi.

Il Betis ha creduto in lui e ha deciso di puntarci con convinzione. La sua fisicità, unita a una buona capacità di impostare l’azione da dietro, lo rende un difensore moderno, adatto al calcio spagnolo. In Andalusia ha trovato continuità e fiducia, due aspetti che spesso fanno la differenza per un giovane calciatore.

Ora può andare via?

Dal punto di vista economico, l’operazione può rivelarsi molto vantaggiosa. Se Natan continuerà su questa strada, il suo valore di mercato salirà ancora. Per il Betis potrebbe trasformarsi in un investimento importante, sia per il rendimento in campo sia per una futura eventuale cessione. Infatti, in Spagna si parla di cifre come 40 milioni.