Nathaly Caldonazzo, si sposa: la sua storia d’amore con Filippo

Nathaly Caldonazzo, a breve, pronuncerà il fatidico “si, lo voglio”. La showgirl è pronta a convolare a nozze con il suo attuale compagno. Fino a qualche tempo fa, il matrimonio era solo un sogno; ora, invece, tutto sta per diventare realtà.

“ChiMegazine” ha svelato tutti i retroscena, inclusa la data della cerimonia. La modella sposerà il suo amato Filippo Maria Bruni il 25 Maggio 2026. Sul futuro marito della talentosa romana non si sa molto. Non è, infatti, un volto dello spettacolo.

Nathaly, durante la sua ultima intervista a “Verissimo”, risalente allo scorso Ottobre, raccontò a Silvia Toffanin di aver finalmente trovato l’amore della sua vita. Al tempo, i due stavano insieme da 11 mesi. Nonostante non siano fidanzati da molto, si conoscono da tanto tempo. Forse, proprio ciò avrà spinto la Caldonazzo ad accettare la proposta.

Il loro primo incontro, infatti, risale a diversi anni fa. La showgirl, aveva 23 anni, ed al tempo era fidanzata con Massimo Troisi. Nonostante la modella fosse già impegnata, Filippo dal quel giorno non l’ha più dimenticata. Dopo svariato tempo, è riuscito a far breccia nel suo cuore. Ed ora, inaspettatamente, sono ad un passo dall’altare. La stessa attrice ha sottolineato che mai avrebbe pensato che tra di loro potesse esserci una simile svolta.

Nathaly, negli ultimi anni, era restia a lasciar entrare qualcuno nella sua vita. Bruni, infatti, più volte è stato allontanato dalla donna. Nonostante questi rifiuti, non si è mai dato per vinto. Ora, non resta che aspettare il 25 Maggio.