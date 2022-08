Navas al Napoli nel caso in cui salti Kepa

Cristiano Giuntoli starebbe provando a cautelarsi nel caso in cui saltasse Kepa. Pronto Navas del Paris Saint Germain

Nel caso in cui Kepa non dovesse arrivare a Napoli, i partenopei potrebbero buttarsi direttamente su Keylor Navas. Il portiere costaricano è la seconda scelta degli azzurri, che ripiegherebbero su di lui nel caso in cui non arrivasse lo spagnolo.

La trattativa per Kepa, però, al momento sembra procedere spedita e potrebbe terminare molto presto. Resta economicamente molto complessa, specialmente perché serve un accordo per il pagamento dello stipendio del giocatore. Il Napoli vorrebbe che fossero quelli del Chelsea a pagare il 70 %, ma c’è distanza tra le parti.

Distanza tra le parti limabile

Distanza anche sui bonus, anche se sembrerebbe poterci essere una forte apertura in questi giorni. Il giocatore vuole rilanciarsi a Napoli, con la trattativa che sembra propendere verso la positività. Resterebbe da definire la situazione Meret, con Leicester e Torino alla porta per lui. Gli inglesi hanno appena lasciato partire Kasper Schmeichel, direzione Nizza, e sembrano intenzionati a prendere un nuovo portiere.

Cristiano Giuntoli sembra intenzionato, però, a premunirsi. Nel caso in cui saltasse la trattativa per il portiere spagnolo del Chelsea, infatti, il Napoli si butterebbe a capofitto su Keylor Navas. Il dirigente partenopeo avrebbe già avviato i contatti con il Paris Saint Germain proprio per parlare dell’estremo difensore costaricano, la cui trattativa potrebbe essere chiusa nell’immediato si dovesse registrare fumata nera per Kepa. Questa eventualità non sembra però rientrare nei piani partenopei, che prevedono l’arrivo del nuovo portiere almeno entro l’inizio della Serie A.