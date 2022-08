Navas: il Napoli vola a Parigi per chiudere l’affare

La trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain è ormai alle battute finali e Navas potrebbe arrivare a breve in maglia azzurra.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Maurizio Micheli, braccio destro di Giuntoli, sembra sia volato a Parigi per concludere l’affare. Le cifre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si aggirano sui 3,5 milioni per un contratto biennale più bonus.

Se l’accordo dovesse andare in porto il portiere è atteso nel weekend a Villa Stuart per le visite mediche. In quest’ottica, quindi, Navas sarà il primo portiere e a seguire Meret come vice e Sirigu come terzo.

L’ex Real Madrid vanta un’importante curriculum con un totale di 305 presenze tra Paris Saint Germain, Real Madrid, Saprissa e Levante.