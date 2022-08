Navas in bilico, Meret ora può rinnovare

Il portiere costaricano sembra allontanarsi da Napoli, con i partenopei che potrebbero rinnovare Alex Meret e confermarlo tra i pali

Alex Meret sembra avvicinarsi nuovamente alla permanenza a Napoli. Il portiere ex Udinese e Spal potrebbe restare, anche in virtù della possibilità che Keylor Navas non arrivi nel capoluogo partenopeo.

Il numero uno costaricano sta trattando da settimane per la rescissione del contratto con il Paris Saint Germain, che però tarda ad arrivare a causa delle richieste per la buona uscita. Il portiere potrebbe anche arrivare a Gennaio, ma intanto a Napoli studiano il rinnovo di Meret.

Pronto il contratto

Nel caso in cui non arrivasse il costaricano, il Napoli sarebbe pronto ad offrire a Meret un quinquennale da due milioni a stagione. Intanto, si attendono notizie sul fronte parigino con Navas corteggiato anche da altre squadre. Anche se non è da escludere la permanenza in Francia, nonostante un forte interesse da parte di un’inglese.

Il costaricano, infatti, è cercato anche dal West Ham. Gli hammers hanno grosse ambizioni per questa stagione e dopo aver chiuso per Paqueta, Aguerd, Cornet e Scamacca potrebbero provarci per il portiere del PSG. Tra i pali hanno già Alphonse Areola, ma le riserve scarseggiano. Fabianski non risulta così affidabile come una volta e Randolph non può fare da titolare. Ecco quindi che subentra Keylor Navas, che sarebbe il portiere perfetto per gli inglesi. Si ci aspetta che il Napoli sbrogli la matassa in queste ultime ore di mercato, ma nel caso in cui fallisca è pronto il rinnovo per Meret.