Navas – Napoli: il retroscena sull’affare

Che Keylor Navas non arriverà a Napoli nell’immediato è ormai chiaro. Anzi, è stato lo stesso giocatore a confermare la sua permanenza a Parigi attraverso un post sui propri canali social. Il portiere si è fatto sapere orgoglioso dell’interesse del Napoli ma di fatto ha deciso di essere il secondo di Donnarumma, almeno per il momento.

A pochi giorni dalla chiusura della prima sessione di mercato il quotidiano sportivo francese, L’Equipe, svela importanti retroscena della trattativa: secondo il quotidiano l’affare sarebbe saltato per circa mezzo milione. Lo stipendio del portiere a Napoli sarebbe differito per circa 1,5 milioni rispetto a quello percepito in Francia ma sembra che il costaricano si fosse reso disponibile a rinunciare ad 1 milione aspettandosi, però, che il PSG pagasse la restante parte. L’entourage francese non si è smosso dalla propria posizione costringendo così il calciatore alla permanenza.

Il Napoli, comunque, sembra non aver perso completamente le speranze e potrebbe tornare in carica a gennaio. Se le condizioni in questi mesi dovessero cambiare, infatti, Navas potrebbe arrivare in azzurro nella seconda metà del campionato.