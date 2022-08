Navas non convocato! Messaggio per il Napoli?

Il Napoli si prepara alla seconda partita di Serie A che si svolgerà oggi alle ore 18:30 con il Monza di Berlusconi. Ma nel frattempo la società partenopea continua ad essere vigile sul mercato per regalare un ultimo colpo a mister Luciano Spalletti. Il giocatore in questione è un portiere, nel dettaglio parliamo del costaricano del Paris Saint-Germain Keylor Navas.

Come raccontato da “La Gazzetta dello Sport” il Napoli è pronto a chiudere la trattativa con Navas una volta che il portiere trovi l’accordo con il PSG. Ecco cosa ha scritto il quotidiano sportivo sul possibile colpo del Napoli e sulla sua situazione a Parigi:

“Ufficialmente per un mal di schiena. Sta di fatto che Keylor Navas non è stato convocato per la partita che il PSG gioca a Lilla stasera. Segnali precisi, che potrebbero accelerare il distacco del costaricano dal club parigino. Il Napoli per il momento rimane in attesa per capire il momento giusto per affondare il colpo. Il portiere, cui piace la soluzione Napoli, per andar via vuole una buonuscita dal club e prima deve risolvere un biennale che vale 18 milioni di euro netti.“

La trattativa di Navas potrebbe sbloccarsi con uno sconto da parte del Napoli per il cartellino di Fabian Ruiz, oggetto dei desideri della squadra parigina. Intanto la società azzurra con l’arrivo del portiere costaricano dovrà andare sul mercato per cedere, o in prestito o a titolo definitivo, Alex Meret.

Nel frattempo c’è stato anche un ultimo tentativo in extremis per Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea. La società azzurra avrebbe proposto un prestito secco ai Blues. La società partenopea vorrebbe aggiungere un obbligo di riscatto facoltativo ma sarebbe pronto a pagare a pagare una buona fetta dello stipendio di Kepa.