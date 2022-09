Navas può lasciare il PSG ma non è diretto a Napoli

Nella sessione di mercato che si è da poco conclusa si è spesso parlato del possibile arrivo di Keylor Navas a Napoli. Il portiere classe 1986, infatti, sembrava aver intenzione di lasciare il Paris Saint Germain per approdare in azzurro ma l’affare tra i club non si è concluso.

Alla base del mancato arrivo sembra ci siano state questioni economiche in quanto il portiere non era disposto a rinunciare alla buonuscita di circa 18 milioni che avrebbe dovuto corrispondere il club francese. Quindi, al termine del calciomercato, con un comunicato ha informato riguardo la propria decisione di restare a Parigi.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, Navas potrebbe lasciare il PSG per l’Olympiacos a condizione che lo stipendio venga retribuito in buona parte dal club francese. La notizia arriva proprio dal quotidiano greco to10.gr ma, per adesso, anche questa soluzione sembra difficile da concretizzarsi. Resta da capire come potrebbe evolvere la situazione per gennaio.