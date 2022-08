Navas: sì al Napoli ma il PSG non ha intenzione di pagare la buonuscita

Ancora non ci sono nuove notizie dal fronte parigino per il trasferimento di Keylor Navas in azzurro. Le ultime indiscrezioni arrivano dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà che ai microfoni di Sportitalia si è così espresso: “Il Napoli ha il sì assoluto del portiere, si viaggia ad ondate perché il club parigino continua a non voler corrispondere almeno un anno di ingaggio rispetto ai due che restano“.

Il nodo fondamentale, quindi, riguarda la buonuscita che si aggira sui 18 milioni circa a cui il portiere non ha intenzione di rinunciare lasciando in attesa l’allenatore Spalletti e il club azzurro.

Il Paris Saint Germain, tuttavia, sta valutando la situazione in quanto Navas è stato ormai completamente scavalcato dall’ex Milan, Gianluigi Donnarumma, e quindi si troverebbe per le prossime stagioni a dover corrispondere due anni di stipendio ad un panchinaro fisso.