Navas supera Kepa nelle preferenze del Napoli

Keylor Navas sembrerebbe essere il prescelto dei partenopei per sostituire David Ospina. Kepa si raffredda

C’è il costaricano, al momento, in cima alle preferenze del Napoli per ricoprire il ruolo di estremo difensore. Il portiere del Paris Saint Germain è in uscita e sembrerebbe profilarsi un’avventura italiana per lui.

Il Napoli è disposto ad accoglierlo, ma solo grazie ad un sostanzioso aiuto da parte dei parigini che dovrebbero pagare parte dell’ingaggio. Appare possibile, però, che il calciatore ex Real Madrid possa beccarsi una ricca buon uscita e sposare il progetto partenopeo.

Kepa fa passi indietro

Da registrare come Kepa, ormai, sia più arretrato nelle preferenze del Napoli. Il portiere spagnolo sembra scendere dietro al costaricano per possibilità di arrivo.

La trattativa con il Chelsea è ormai ferma da giorni e non si hanno notizie effettive su passi in avanti. Il giocatore è in cerca di riscatto, ma i partenopei sembrerebbero frenare davanti alle alte richieste d’ingaggio. Il Chelsea non è intenzionato a pagare quasi tutto lo stipendio e vorrebbe almeno che metà fosse pagato dagli azzurri.

Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe che almeno il 70-75 % fosse pagato dai londinesi. Inoltre c’è la questione bonus di mezzo, che sembra bloccare ogni trattativa. Keylor Navas, quindi, sembra salire in cima alle preferenze azzurre e potrebbe alla fine arrivare ad essere il nuovo portiere titolare. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta soltanto la fumata bianca, che potrebbe arrivare una volta limati gli ultimi dettagli. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, filtra ottimismo.