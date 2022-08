Navas vicino al Napoli

Dopo gli acquisti di questa settimana di Simeone, Ndombele e Raspadori il Napoli continua il suo mercato alla ricerca di un portiere titolare. Secondo quanto annuncia il giornale francese “Le10Sport“, Keylor Navas si appresta a vivere i suoi ultimi giorni da calciatore del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferisce il quotidiano transalpino si va verso le fumata bianca per il suo trasferimento al Napoli.

L’estremo difensore costaricano ha deciso di fare le valigie, senza attendere la scadenza del suo contratto, a causa delle scelte della società parigina che lo avrebbero fatto accomodare in panchina a vantaggio di Gianluigi Donnarumma. L’unico problema resta l’ingaggio troppo alto e difatti le parti provano a trovare una soluzione che accontenti tutti, compreso il PSG che attende Fabian Ruiz.

Le due operazione sembrano essere indipendenti ma in realtà potrebbero diventare dei vasi comunicanti. Difatti se il Napoli cedesse il centrocampista spagnolo al PSG per circa 20 milioni di euro (bonus inclusi), il Paris potrebbe pensare di lasciare andare Navas con la buonuscita. In questo caso il portiere costaricano potrebbe accettare senza problemi un biennale da 3.5 milioni dalla società partenopea.

Nel caso in cui arrivasse il nuovo portiere in Campania, la società azzurra dovrebbe ritornare sul mercato per cedere Alex Meret. Il portiere, che è appena diventato papà, non sta vivendo un periodo sereno con la maglia del Napoli e cambiare aria sarebbe gradito sia dalla società che dal giocatore. Una meta piacevole potrebbe essere quella di Torino, sponda granata.

Se invece saltasse l’affare Navas, resterebbero Meret e Sirigu a difendere la porta azzurra. La società partenopea proverà in tutti i modi a fare quest’ultimo regalo a Luciano Spalletti, ovvero, un portiere di esperienza e dai piedi buoni con il quale poter realizzare il suo prototipo di calcio veloce partendo dalla costruzione dal basso.