Navigare senza rischi sui casinò online in Italia in questo periodo storico

I casinò online in Italia offrono una moltitudine di giochi e di offerte. Come riconoscere, però, l casinò giusti ed evitare quelli sbagliati?

Il mercato dei casinò online in Italia è stato soggetto a una serie di cambiamenti e regolamentazioni negli ultimi anni. L’apertura del mercato italiano ai casinò online ha portato a un aumento della concorrenza tra gli operatori, ma anche a un aumento della regolamentazione da parte del governo italiano. In questo articolo, capiremo come scegliere il casino giusto, daremo anche qualche appunto importante su un intrattenimento famosissimo e molto utilizzato quale Crazi Time gioco e, infine, risponderemo ad alcune delle domande più frequenti sul mondo degli online casino Crazy Time.

La regolamentazione dei casinò online in Italia

Negli ultimi anni, il governo italiano ha introdotto una serie di regolamentazioni sui casinò online in Italia. Queste regolamentazioni sono state create per proteggere i giocatori italiani da eventuali frodi, attività criminali e per assicurare che gli operatori rispettino le norme in materia di gioco d’azzardo.

Tra le regolamentazioni più importanti, c’è la necessità per gli operatori di ottenere una licenza per operare in Italia. La licenza può essere di matrice nostrana e dunque rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ovvero l’organismo di regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia, o di matrice straniera, quindi rilasciata da enti non italiani operanti nel mondo del gioco d’azzardo, ma riconosciuti come “regolari” dall’ADM.

Gli operatori devono inoltre rispettare una serie di regole permettenti un gioco leale e non truffaldino.

Ad esempio, ogni gioco presente nei cataloghi non deve essere gestito da intelligenze umane, ma da un RNG (Random Number Generator) quindi da un software che genera un tot di numeri totalmente random, in modo che sia la casualità a regnare suprema durante le partite.

Sempre per quel che concerne i giochi, è necessario sapere che tutti gli intrattenimenti devono avere un RTP (Return To Player) quindi una percentuale di erogazione dei soldi spesi dal giocatore, uguale o superiore al 91%.

Per ultimo, ma non meno importante, vi è la cosiddetta (in gergo) “regola di supporto al giocatore”. Quest’ultima si divide in più frazioni e comprende: il controllo imprescindibile sull’età e l’entità del giocatore, la presenza di indirizzi ip o email che rimandino ad associazioni od Onlus che si occupano di aiutare persone ludopatiche e la sponsorizzazione del gioco sicuro attraverso avvisi e altre forme di pubblicità.

La concorrenza nel mercato dei casinò online in Italia

L’apertura del mercato italiano ai casinò online ha aumentato la concorrenza tra gli operatori. Questo ha portato a una maggiore scelta per i giocatori italiani, ma anche a una maggiore pressione sugli operatori per offrire servizi migliori e più competitivi.

Molti operatori offrono bonus di benvenuto per attirare i giocatori italiani, ma è importante leggere i termini e le condizioni di tali agevolazioni al fine di accertarsi di tutti i presupposti per beneficiarne (basti pensare che in molti casino online, pagare con Skrill e Neteller potrebbe negare l’ottenimento dei bonus).

Un fattore da tenere in considerazione riguarda soprattutto i giochi. Negli ultimi tempi, giochi casinò live come Crazy Time vanno particolarmente di moda. A proposito di Crazy Time, ti avevamo promesso un piccolo approfondimento su di esso.

Una domanda sorge spontanea: Crazy Time dove si trova allora? Il gioco è presente in numerosi casinò, sia AAMS che non AAMS. Basta digitare il nome del gioco sulla barra di ricerca all’interno dei cataloghi dei Crazy Time siti.

Crazy Time come funziona

Crazy Time, in sostanza, è un gioco basato sulla ruota della fortuna. È possibile scegliere il segmento giusto della Crazy Time ruota su cui scommettere ed è altrettanto fattibile ottenere uno o più bonus; in totale, ci sono quattro bonus a cui corrispondono altrettanti minigame tra cui Evolution Crazy Time, capaci di aumentare la posta in palio grazie ai vari moltiplicatori.

Per giocare e vincere su questo gioco basta iscriversi a un Crazy Time casino gratuito o non gratuito che abbia questo titolo nel suo catalogo, per poi effettuare il deposito minimo e, nel caso, richiedere il bonus di benvenuto.

Conclusioni

Il mercato dei casinò online in Italia è in continua evoluzione e i giocatori italiani dovrebbero esserne al corrente. La regolamentazione ha reso le cose un po’ più complicate, ma allo stesso tempo interessanti, dal momento che i provider creano continuamente nuovi giochi, proprio come live dealer Crazy Time online, in modo da rendere i casinò per cui lavorano molto più competitivi!

FAQ

Come funziona un casino online?

I casino online permettono di vincere a vari giochi dopo aver effettuato il processo di registrazione e/o aver dichiarato di essere maggiorenni. Le scommesse devono essere effettuate dopo aver depositato attraverso il metodo di pagamento preferito.

Come vincere sui casinò online?

È facile vincere sui casinò. Dopo aver effettuato il deposito, basta effettuare una scommessa minima su qualsiasi gioco e cominciare la propria partita. Il consiglio, è quello di fissare un budget da non sforare mai per le scommesse.

Come prelevare sui casinò online?

Per prelevare, basta recarsi nell’area personale e cliccare sul proprio saldo. Fatto ciò, è necessario selezionare la voce adatta al prelievo (può cambiare da casinò a casinò) e digitare l’importo da prelevare. Infine, inserire le credenziali richieste eventualmente dalla piattaforma.

Cos’è CrazyTime?

Tale è un gioco live in stile ruota della fortuna presente sui Crazy Time casino Italia. Ha ben 4 bonus minigame a cui partecipare.