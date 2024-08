Navigare verso l’eccellenza: intervista esclusiva con Luxury Sailing

Nel panorama del turismo marittimo, Luxury Sailing si distingue come sinonimo di eccellenza, autenticità e sostenibilità. Con una stagione estiva in corso che sta superando le aspettative, luxury-sailing.com continua a innovare, ampliando la propria offerta per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato. In questa intervista esclusiva, scopriamo i segreti del loro successo, le nuove iniziative come il noleggio di gommoni e le esperienze uniche offerte ai loro clienti per esplorare la magia della Sardegna.

Con una soddisfazione dei clienti che raggiunge il 97% e un tasso di prenotazione superiore all’80%, Luxury Sailing conferma la sua posizione di leader nel settore della navigazione di lusso.

Come sta andando la stagione attuale per Luxury Sailing? State raggiungendo i risultati attesi?

“La stagione attuale per Luxury Sailing sta procedendo molto bene nonostante un inizio ritardato a causa del maltempo. Le nostre crociere sono prenotate oltre l’80%, un risultato eccellente che riflette il fantastico lavoro del nostro team durante la stagione invernale. Il 97% dei nostri clienti si è dichiarato così soddisfatto da voler tornare la prossima stagione, il che rappresenta una conferma della qualità dei nostri servizi e dell’impegno verso l’eccellenza.”

Potete raccontarci come è nata l’idea di introdurre quest’anno il noleggio di gommoni con e senza patente nautica?

“L’idea di introdurre il noleggio di gommoni è nata dalla volontà di rispondere alle richieste dei nostri clienti e di ampliare la nostra offerta per includere opzioni più flessibili e accessibili. Volevamo offrire un’esperienza di navigazione che fosse altrettanto autentica e piacevole, ma che potesse adattarsi anche a coloro che preferiscono una giornata in mare più breve e indipendente. Così, abbiamo deciso di aggiungere gommoni dotati di ogni comfort per esplorare le meravigliose acque di Tavolara, Cala Moresca e Isola Figarolo.”

Quali sono stati i principali benefici o difficoltà riscontrati nell’ampliamento dell’offerta ai gommoni rispetto al noleggio tradizionale di barche?

“L’ampliamento dell’offerta ai gommoni ha portato benefici significativi, come l’attrazione di un pubblico più ampio e l’offerta di un servizio diversificato che risponde meglio alle esigenze dei turisti. Tuttavia, abbiamo affrontato anche sfide, soprattutto in termini di competizione sui prezzi. Per distinguere la nostra offerta, abbiamo puntato sulla qualità e il lusso, dotando i gommoni di numerosi optional come impianti stereo e tendalini fissi, garantendo così un’esperienza rilassante e confortevole.”

In che modo i vostri servizi di noleggio di barche e gommoni rispondono alle esigenze dei turisti che desiderano scoprire la Sardegna?

“I nostri servizi sono progettati per offrire esperienze autentiche e indimenticabili, permettendo ai turisti di esplorare la Sardegna in modo unico e sostenibile. Le nostre barche e i nostri gommoni sono dotati di tutti i comfort necessari per garantire un’esperienza piacevole, mentre le rotte che proponiamo sono pensate per svelare la vera essenza dell’isola, dal fascino delle sue coste alla ricchezza della sua cultura locale.”

Potete descriverci alcuni dei posti unici che i clienti possono esplorare attraverso i vostri servizi di charter e noleggio?

“Con Luxury Sailing, i clienti possono esplorare luoghi meravigliosi come le acque cristalline di Tavolara, le affascinanti coste di Cala Moresca e l’incantevole Isola Figarolo. Ogni destinazione è scelta per la sua bellezza naturale e per l’autenticità dell’esperienza che offre, permettendo ai nostri ospiti di immergersi completamente nella magia della Sardegna. Le nostre crociere portano ogni mattina in una baia nascosta diversa, potersi svegliare con l’alba direttamente in mare. Visitiamo posti unici al mondo, come l’arcipelago de La Maddalena, l’arcipelago di Lavezzi & Cavallo, oltre alla bellissima Costa Smeralda.”

Che tipo di feedback avete ricevuto dai clienti sul servizio di noleggio di gommoni?

“Il feedback dei clienti sul servizio di noleggio di gommoni è stato estremamente positivo. I clienti apprezzano particolarmente gli optional inclusi, come l’impianto stereo e il tendalino fisso, che rendono la loro giornata in mare più piacevole e rilassante. Molti hanno anche espresso gratitudine per la qualità del servizio e l’attenzione ai dettagli che offriamo.”

Avete notato un aumento della domanda per servizi specifici (noleggio gommoni, crociere, etc.) quest’anno rispetto al passato?

“Sì, abbiamo notato un aumento significativo della domanda per il noleggio di gommoni, segno che i nostri clienti apprezzano la flessibilità e la comodità di questa opzione. Anche le crociere settimanali continuano a essere molto popolari, con un alto tasso di prenotazione che riflette la qualità e l’attrattiva dei nostri servizi. In questo periodo vediamo che anche gli italiani iniziano ad apprezzare l’offerta di imbarco a cabina, unendo comfort e relax anche al mondo condiviso. Poter condividere le crociere con altre persone, nonostante la cabina privata con bagno privato, sta prendendo piede anche in Italia (già molto apprezzato dagli stranieri).”

Quali sono le caratteristiche che distinguono Luxury Sailing dalla concorrenza nel settore del noleggio di barche e gommoni in Sardegna?

“Luxury Sailing si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità, l’autenticità e l’eccellenza. Offriamo esperienze di navigazione che rispettano l’ambiente e celebrano la tradizione sarda. Le nostre barche e gommoni sono dotati di tutti i comfort possibili, e il nostro servizio clienti è al centro di tutto ciò che facciamo, garantendo che ogni viaggio superi le aspettative dei nostri ospiti.”

In che modo pensate che i cambiamenti nel settore del turismo marittimo possano influenzare Luxury Sailing e la vostra offerta nei prossimi anni?

“I cambiamenti nel settore del turismo marittimo, come la crescente attenzione alla sostenibilità e la domanda di esperienze autentiche, sono perfettamente in linea con la nostra missione e visione. Continueremo a innovare e adattarci per rispondere alle esigenze dei nostri clienti, mantenendo il nostro impegno verso la qualità, la sostenibilità e l’autenticità. Crediamo che questi cambiamenti rappresentino un’opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra posizione come leader nel settore della navigazione in Sardegna.

Vogliamo poter offrire ai nostri clienti sempre più destinazioni, in modo da poter introdurre un nuovo modo di viaggiare in Italia ed all’estero.”

Ringraziamo Luxury Sailing per aver condiviso con noi i dettagli della loro stagione e delle nuove offerte.

Con un’attenzione costante alla qualità e al comfort, le loro crociere e servizi di noleggio sono pensati per soddisfare le esigenze di ogni turista, rendendo ogni viaggio un ricordo indimenticabile.

Vi invitiamo a scoprire le meraviglie della Sardegna, meta scelta da vip non solo italiani ma di tutto il mondo, per vivere un’esperienza di lusso e avventura.