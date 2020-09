Navigazione veloce e sicura con le nuove offerte Giga Speed di Vodafone

Uno dei principali problemi che si riscontrano quando si naviga fuori casa o quando non si ha una linea fissa è quello di avere una connessione instabile o pochi Gigabyte. Per migliorare e diversificare l’offerta sulle SIM dati, Vodafone ha pubblicato due offerte internet mobile: una da 20 Giga e l’altra da 50 Giga, da utilizzare in qualsiasi momento, con libertà di utilizzare la funzione Hotspot per condividere con amici, parenti e altri dispositivi l’offerta.

Le due offerte si chiamano rispettivamente Giga Speed 20 e Giga Speed 50, proprio richiamando intuitivamente al quantitativo di Gigabyte utilizzabili durante l’arco di un mese. Tale traffico dati fornisce la possibilità di usare i social network, ascoltare musica o guardare video, dando un grande margine senza dover aver timore di finire i dati prima della fine del mese.

Il costo dell’offerta da 20 Giga è di 9.99 al mese; invece, quella da 50, costa 13.99 euro. L’unico costo aggiuntivo che bisogna sostenere è quello dell’attivazione: un corrispettivo una tantum di 10 € per i nuovi clienti o di 19 € per chi è già in possesso di una SIM Vodafone. Altro vantaggio di queste offerte è che non hanno un vincolo di durata minima: si può recedere tranquillamente dopo un mese e in seguito anche riattivare l’offerta se lo si vuole.

Dopo l’attivazione, è immediatamente possibile utilizzarla per navigare su internet. Una delle migliori forme per farlo è inserendola in una chiavetta da attaccare al PC o al tablet. Se invece si ha la necessità di usare più device contemporaneamente, conviene usare un modem Wi-Fi portatile, che offre la stessa Vodafone.

Si tratta di un modello molto leggero, facile e intuitivo che può configurare qualsiasi utente semplicemente inserendo la SIM al suo interno e collegandosi da un qualsiasi dispositivo. Tale modem permette la condivisione della rete a un massimo di 10 diversi dispositivi allo stesso tempo. Aderendo alle sopracitate offerte, il modem Vodafone è in offerta a 64.90.

Tra i maggiori vantaggi di questo modem, c’è da sottolineare la sua batteria ricaricabile come un qualsiasi dispositivo elettronico: ciò significa che non ha bisogno di stare in corrente tutto il tempo per funzionare; bisognerà solo ricaricarlo come un normale apparecchio elettronico ogni volta che la batteria si scaricherà.

Una delle ultime comodità dell’offerta, è quella di poter navigare anche dall’estero: il piano tariffario include l’opzione Internet Passport+ che dà a disposizione 1 GB da utilizzare nel resto del mondo al prezzo di 6€. Una volta terminata questa soglia dati, si può continuare a navigare al costo di 2€ ogni 100 MB, con un tetto massimo di 1 Giga di traffico.