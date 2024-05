Nazionale Italiana, ancora fuori Lorenzo Insigne: l’ex capitano azzurro non prenderà parte agli Europei

Nella giornata di ieri, è arrivata la lista dei 30 di Luciano Spalletti per il prossimo Europeo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Tra i convocati, come ben si può vedere, manca uno dei calciatori simbolo della sua esperienza partenopea durante il primo anno di Napoli, ovvero Lorenzo Insigne. Il mister era tentato nel convocare il napoletano per vedere il suo stato di forma dopo un anno al Toronto ma, il calciatore non sembra più in grado di poter sostenere i ritmi delle competizioni europee.

Un’eventuale convocazione di Insigne, quindi, sarà rimandata nei prossimi mesi post Europeo. L’ex capitano del Napoli, infatti, non sarebbe più così felice di restare a Toronto e preferirebbe ritornare in Italia. Nel mese di agosto potrebbe aprirsi sicuramente qualche opportunità per l’ex azzurro.

Mentre Spalletti ha preferito non selezionare Insigne per motivi tecnici, i tifosi partenopei sono stati più severi nei confronti di Insigne. Antonio I., sui social, scrive: “Ancora spera in una chiamata? Ormai è fuori dal giro”, Paolo G. aggiunge: “Ormai è un calciatore finito, lasciata Napoli ha perso anche la Nazionale”.