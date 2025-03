Nazionale Italiana, che fine ha fatto Marco Verratti? Le ultime parole di Luciano Spalletti

La Nazionale italiana, negli ultimi anni, non ha avuto un periodo favorevole. Per rilanciare la squadra si è quindi pensato di puntare su Luciano Spalletti, il quale ha però dovuto fare i conti con una rosa non all’altezza rispetto a rivali più blasonate quali Spagna, Francia e Germania.

Negli ultimi mesi, però, diversi calciatori italiani si stanno mettendo in mostra nel campionato italiano o all’estero. Tra i vari sicuramente i nomi più importanti sono quelli di Calafiori, Buongiorno, Tonali, Retegui e Kean. Un nome che non è mai riuscito ad esprimersi a grandi livelli con la Nazionale e che non viene convocato da ormai quasi due anni è Marco Verratti.

MARCO VERRATTI, A GIUGNO 2023 LA SUA ULTIMA APPARIZIONE CON LA MAGLIA DELLA NAZIONALE ITALIANA. IL CENTROCAMPISTA SI E’ TRASFERITO IN ARABIA SAUDITA DOVE GUADAGNA 30 MILIONI DI EURO L’ANNO

La sua ultima apparizione è stata infatti nel 2023, ovvero prima di trasferirsi in Arabia dove percepisce uno stipendio da 30 milioni di euro l’anno. Le ultime parole di Spalletti su Verratti risalgono allo scorso anno quando mese a tacere alcune polemiche sul calciatore: “Verratti ha rifiutato la nazionale? Non ho fatto in tempo a telefonare a tutti ma a qualcuno ho telefonato”.

“Lui l’ho chiamato e non mi sembra che abbia detto così. Mi ha detto che gli faceva piacere aver ricevuto la chiamata e che avrebbe voluto dare una mano anche da lontano. Anche Bonucci mi ha detto così. Me l’hanno detto tutti coloro con cui ho parlato. Ho parlato anche con alcuni allenatori, alcuni non mi hanno risposto magari non conoscono il mio numero (ride, ndr) ma si cerca di fare una gestione più coinvolgente possibile. C’è un progetto da portare avanti e la prima cosa è qualificarsi”.