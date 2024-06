Nazionale italiana da campione in carica ma senza alcuni calciatori simbolo dei precedenti Europei

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti vuole mantenere il titolo di campione in carica. Per farlo, però, non sarà facile e per questo l’ex allenatore della SSC Napoli sta cercando di creare un gruppo importante dove, al primo posto, viene messa sempre la squadra e non il singolo.

Rispetto ai precedenti Europei dove la Nazionale ha trionfato, mancano alcuni calciatori importante: da Chiellini a Bonucci, passando per Lorenzo Insigne e Marco Verratti.

I primi due hanno deciso di dire addio al calcio, Insigne e Verratti, invece, si sono praticamente tirati fuori andando via dall’Europa per approdare in campionato meno conosciuti.

Proprio di Verrati, Luciano Spalletti, fece delle precisazioni: “Verratti ha rifiutato la nazionale? Non ho fatto in tempo a telefonare a tutti ma a qualcuno ho telefonato. Lui l’ho chiamato e non mi sembra che abbia detto così. Mi ha detto che gli faceva piacere aver ricevuto la chiamata e che avrebbe voluto dare una mano anche da lontano

“Me l’hanno detto tutti coloro con cui ho parlato. Ho parlato anche con alcuni allenatori, alcuni non mi hanno risposto magari non conoscono il mio numero (ride, ndr) ma si cerca di fare una gestione più coinvolgente possibile”.