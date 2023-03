Nazionale italiana e gli ‘oriundi’, si propone (scherzosamente) anche un calciatore del Napoli

Negli ultimi giorni non si è parlato altro della Nazionale italiana e della convocazione di calciatori definiti oriundi. Il ‘caso’ Mateo Retegui ha infatti scatenato un polverone, con l’allenatore Roberto Mancini che è finito nell’occhio del ciclone. Dopo l’attaccante italo-argentino, anche altri nomi sono stati accostati alla squadra azzurra.

Approfittando della situazione, anche un calciatore del Napoli, Juan Jesus, si è proposto per un posto in azzurro, ovviamente in modo scherzoso: “A questo punto vengo anch’io, visto che prendo la cittadinanza per tempo vissuto in Italia“.

Sicuramente Juan Jesus offrirebbe alla Nazionale di Roberto Mancini una grande esperienza. In ogni caso, anche per via della sua età, il calciatore non risulta nella lista del ct.