Nazionale italiana, Lucca ancora escluso da Gattuso: il Napoli l’ha pagato oltre 35 milioni pochi mesi fa

La mancata convocazione di Lorenzo Lucca da parte del commissario tecnico Rino Gattuso ha sollevato più di un interrogativo tra tifosi e addetti ai lavori. L’attaccante del Napoli non ha trovato spazio nell’elenco dei convocati per le prossime gare della Nazionale italiana.

Nonostante sia uno degli attaccanti italiani più giovani e costosi (acquistato dal Napoli per oltre 35 milioni di euro solo pochi mesi fa), il CT ha deciso di escluderlo per la seconda volta consecutiva dalle proprie scelte. Una decisione che fa discutere, soprattutto considerando il suo potenziale e il valore che il Napoli ha voluto attribuirgli, segno che il suo percorso di crescita non è ancora pienamente riconosciuto a livello azzurro.

Il centravanti del Napoli, forte fisicamente e dotato di un ottimo gioco aereo, sembrava poter rappresentare un’alternativa interessante nel reparto offensivo azzurro. Tuttavia, Gattuso non sembra particolarmente affascinato dal suo profilo, preferendo attaccanti più dinamici.

Nonostante l’esclusione, Lucca continuerà a lavorare con impegno sotto la guida di Antonio Conte, consapevole che solo la continuità e i gol potranno convincere anche il commissario tecnico. La stagione è lunga e le porte della Nazionale potrebbero presto riaprirsi.