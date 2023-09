Nazionale Italiana, Spalletti era tentato di convocare Insigne: ha preferito escluderlo per un motivo

È iniziata l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Questi i convocati del mister, tra i quali figurano anche quattro calciatori del Napoli:

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham), Provedel (Lazio) o Falcone (Lecce).

DIFENSORI: Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Bastoni (Inter), Casale (Lazio), Romagnoli (Lazio), Baschirotto (Lecce) o Gatti (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Calabria (Milan) o Lazzari (Lazio), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juventus) o Udogie (Tottenham) o Parisi (Fiorentina).

CENTROCAMPISTI: Tonali (Newcastle), Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Ricci (Torino), Frattesi (Inter), Lo. Pellegrini (Roma), Cristante (Roma), Fagioli (Juventus) o Pessina (Monza).

ATTACCANTI: Politano (Napoli), Raspadori (Napoli), Chiesa (Juventus), Zaccagni (Lazio), Baldanzi (Empoli) o Zaniolo (Aston Villa), Immobile (Lazio), Retegui (Genoa), Belotti (Roma) o Scamacca (Atalanta).

Tra i convocati, come ben si può vedere, manca uno dei calciatori simbolo della sua esperienza partenopea durante il primo anno di Napoli, ovvero Lorenzo Insigne. Il mister era tentato nel convocare il napoletano per vedere il suo stato di forma dopo un anno al Toronto ma, il calciatore non sembra più in grado di poter sostenere i ritmi delle competizioni europee.

Un’eventuale convocazione di Insigne, quindi, sarà rimandata nei prossimi mesi. L’ex capitano del Napoli, infatti, non sarebbe più così felice di restare a Toronto e preferirebbe ritornare in Italia. Nel mese di gennaio potrebbe aprirsi sicuramente qualche opportunità per l’ex azzurro.