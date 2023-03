Ndicka-Napoli: la cifra richiesta per l’ingaggio

Il Napoli in questo momento è impegnato nella stagione di Serie A ma continua a collezionare successi anche in campo internazionale. Gli occhi, però, sono rivolti alla prossima sessione di mercato quando potrebbero cambiare alcune situazioni in uscita.

E’ da tempo, infatti, che Kim Min-Jae è entrato nel mirino delle big d’Europa. Sul difensore pende una clausola da circa 50 milioni di euro esercitabile in estate ma l’intenzione è quella di restare a Napoli.

In ogni caso, gli azzurri non possono lasciarsi trovare impreparati e proprio per questo sono alla ricerca di un degno sostituto che sembravano aver trovato in Evan Ndicka, difensore centrale che è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte.

Se è vero che il colpo a costo zero è estremamente allettante è altrettanto vero che l’ingaggio non rientra nei parametri azzurri. Ndicka, infatti, secondo quanto rivelato da Ciro Venerato, ha intenzione di chiedere ben 6 milioni di euro di ingaggio per firmare con il Napoli.

Insomma, quella che poteva essere un’occasione d’oro per il Napoli si è in realtà rivelata un flop in quanto lontano dal budget imposto da De Laurentiis.