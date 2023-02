Ndicka, niente Napoli: pronto all’approdo al Barcellona

Secondo quanto filtra dalla Spagna, Evan Ndicka sarebbe pronto a sposare a zero la causa del Barcellona. Il calciatore è stato collegato anche ad un trasferimento al Napoli

Notizie molto positive per gli interessi del Barcellona in termini di progettazione della squadra di Xavi, ma non per il Napoli e le altre italiane. I vincitori della Supercoppa di Spagna avrebbero vinto la corsa per Evan NDicka. Il difensore potrebbe andare in Spagna a zero, dopo essersi svincolato dall’Eintracht Francoforte.

Secondo quanto arriva da Spagna e Germania, il giocatore starebbe spingendo fortemente per il suo approdo al Barcellona e non vorrebbe trasferirsi in altre società. Avrebbe, infatti, già un accordo con i catalani.

La trattativa

In base alle informazioni raccolte, il Barça dovrà prendere una decisione definitiva a marzo. In particolare, di intraprendere l’acquisizione del francese per potenziare il proprio sistema difensivo per la prossima stagione. Da notare anche che NDicka sia anche nel mirino del Siviglia, della Juventus, dell’Inter, del Milan, del Napoli e della Roma. Per non parlare di varie altre società provenienti da Inghilterra e Spagna.

Difficile pronosticare se il giocatore si trasferirà o meno al Barcellona, ma a quanto pare la sua preferenza sarebbe quella di un approdo in terra spagnola. L’obiettivo è chiaro, cercare di riportare il Barcellona dove gli compete e vincere il più possibile sia in Spagna che in Europa. Il difensore è tanto giovane e vuole diventare uno dei migliori nel suo ruolo. In Italia potrebbe non esserci quella possibilità di vincere tutto.