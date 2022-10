Ndicka, sfida a tre per il difensore

A gennaio si infiammerà la sfida per Eva Ndicka, che a fine stagione andrà in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte

Evan Ndicka continua a piacere alle big del nostro campionato. Il difensore francese dell’Eintracht Francoforte è in procinto di lasciare la Bundesliga, con Roma, Juventus e Milan decise a puntare forte su di lui.

Per il momento sembrerebbe la Juventus ad essere in vantaggio per il calciatore, specialmente in virtù degli ottimi rapporti tra i due club dopo le operazioni Kostic e Pellegrini. La Juventus punta a provarci, ma nel caso in cui fallisse potrebbe ritentare nel mercato estivo quando il calciatore sarà svincolato.

I tedeschi potrebbero cedere subito

La necessità di voler monetizzare il difensore sembra farsi tanta dalle parti di Francoforte. Il calciatore non sembra voler rinnovare il proprio contratto e i tedeschi sono destinati a perderlo a zero se non dovesserlo cederlo a gennaio.

L’ex Auxerre potrebbe andar via dalla Bundesliga, ma nonostante su di lui ci siano le italiane non è detto possa finire in Serie A. Sul calciatore forti anche Arsenal e Tottenham, con un prezzo di cartellino che potrebbe oscillare attualmente tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Un prezzo sicuramente abbordabilissimo, che regalerebbe praticamente il giocatore a chi riuscirà ad aggiudicarselo.

In stagione il calciatore ha già giocato 16 partite tra tutte le competizioni, dimostrando di essere validissimo nonostante un pessimo avvio di campionato evidenziato dalla sconfitta interna per 6-1 contro il Bayern Monaco. In quella partita sono tante le colpe viste da parte del difensore centrale, che però poi si è ripreso totalmente.