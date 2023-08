Ndombelè ancora nel mirino del Napoli?

Tanguy Ndombelè dopo l’anno in prestito ai piedi del Vesuvio non è stato riscattato ed è ritornato al Tottenham. Gli inglesi hanno chiesto ai partenopei per il riscatto circa 30 milioni di euro, cifra che il patron De Laurentiis non vuole investire per il francese. Per un panchinaro la società partenopea non vuole spendere una cifra simile e probabilmente sceglierà un calciatore low cost.

Però c’è una remota possibilità che le due dirigenze si parlino e si vengano incontro per la felicità del centrocampista. Ndombelè non è nei piani del Tottenham ed il Napoli lo acquisterebbe ad una cifra inferiore. Anche al mister Rudi Garcia non dispiacerebbe avere in rosa l’ex Monaco ma tutto dipenderà dai piani della società inglese.

Il Napoli si sta muovendo molto sul mercato e quindi la priorità non è solo un difensore ma anche un buon centrocampista. Nelle ultime ore sul centrocampista si sarebbe fiondato il Galatasaray, presentando un’offerta di poco superiore ai 10 milioni di euro. Il Napoli ne potrebbe approfittare offrendo una cifra leggermente più alta e prevedere un suo ritorno in Campania. Con Ndombele il Napoli risparmierebbe oltre 20 milioni di euro che il presidente ha intenzione di investire per un altro calciatore Koopmeiners che, in caso di ritorno di Ndombele, non sarà acquistato.