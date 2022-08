Ndombele, ecco la possibile formula per l’approdo a Napoli

Tanguy Ndombele potrebbe finire per vestire la maglia azzurra del Napoli. Il calciatore sembrerebbe vicino al capoluogo partenopeo

Napoli e Paris Saint Germain lavorano per limare gli ultimi dettagli per la trattativa che porterà Fabian Ruiz a vestire la maglia dei parigini. Intanto, gli azzurri iniziano a muoversi per un sostituto. Negli scorsi giorni si è visto fare qualche nome, come quello di Barak dell’Hellas Verona e di Szoboszlai del Lipsia.

Se per il ceco sembra ancora fattibile, anche se con una possibile uscita di Zielinski, l’ungherese si allontana quasi definitivamente. Il Napoli non vorrebbe assecondare le richieste del Lipsia, che chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro e a titolo definitivo. I partenopei, intanto, sembrerebbero vicini all’acquisizione di un altro giocatore.

Ndombele è vicinissimo

Ci sarebbe anche la formula per il prossimo centrocampista del Napoli. Tanguy Ndombele del Tottenham, infatti, potrebbe presto accasarsi nel capoluogo campano. Il giocatore è in uscita dagli Spurs, che sembrano potersi accordare con il Napoli per un prestito con diritto di riscatto. Il riscatto potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, ma filtra ottimismo anche per un’eventuale abbassamento.

La trattativa, a quanto pare, però potrebbe finire per essere messa in disparte per il momento. Infatti, i partenopei vorrebbero prima tastare il terreno per altri obiettivi e affonderebbero per il centrocampista francese solo nel caso in cui si ritrovassero agli ultimi giorni di mercato. Un colpo last minute che potrebbe far felice Luciano Spalletti, che avrebbe già dato il proprio benestare alla trattativa.