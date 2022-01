Ndombele, Juventus e Roma si danno battaglia per il centrocampista

Ndombele è in uscita dal Tottenham. La Roma e la Juventus potrebbero ora sfidarsi per il calciatore francese

Sia Juventus che Roma sono alle prese con il cercare di sfoltire gli esuberi, con il centrocampo che va rinnovato. Gli esuberi in entrambe le squadre sono fin troppi, con Mourinho che ha già tagliato Carles Perez e Villar. Entrambi i giocatori potrebbero ora finire in Spagna e dare forza monetaria alla Roma.

A Torino invece si cerca di mandar via Aaron Ramsey. Negli ultimi giorni si parla di un possibile ritorno in Premier per lui, al Newcastle. Il trasferimento avverrebbe in prestito, con la Juventus che pagherebbe metà dello stipendio.

Per qualcuno che esce, qualcuno che entra

Juventus e Roma avevano puntato anche Dennis Zakaria, che però sembra diventare ogni giorno più irraggiungibile. Sul centrocampista Svizzero la concorrenza si è fatta folta, con Bayern Monaco e Manchester United che sembrano essere in netto vantaggio anche nelle preferenze del giocatore.

Ora dunque Allegri e Mourinho potrebbero ritrovarsi a darsi battaglia per Tanguy Ndombele. Antonio Conte non stravede per il calciatore francese di origini congolesi, tanto che ora gli Spurs vorrebbero trovargli una differente collocazione.

Il trasferimento in Italia non sembra tanto poco scontato, visto l’interesse di Juventus e Roma. I bianconeri già in passato avevano cercato il centrocampista, salvo mollare il colpo quando si trasferì a Londra.

Il calciatore percepisce oltre 12 milioni di euro di stipendio a Londra, cifra che potrebbe anche ridursi per poter rilanciare la propria carriera. Di certo in Italia potrebbe dire la sua.