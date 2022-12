Ndombele-Napoli: De Laurentiis pensa al riscatto

Tanguy Ndombele, centrocampista azzurro in prestito dal Tottenham, è uno dei protagonisti di questa grande stagione del Napoli. Dall’Inghilterra arrivano delle ipotesi piuttosto concrete sul riscatto del calciatore.

Il calciatore, infatti, è sotto contratto con gli inglesi fino al 2025 ma l’opzione del riscatto potrebbe diventare sempre più concreta qualora gli azzurri conquistassero la qualificazione per la Champions League.

Al momento il prezzo del cartellino è fissato a 30 milioni di sterline e l’opzione riscatto dipenderà molto dal prezzo che farà il Tottenham. Ulteriori informazioni sulla questione arrivano dall’edizione odierna de Il Mattino.

Ecco quanto riportato dal quotidiano: “Il Napoli non ha mai voluto lavorare per altri club: riportare a livello Ndombele e poi lasciarselo portare via non è mai stata un’idea per De Laurentiis. Il Tottenham vuole almeno 25 milioni, magari si proverà a chiedere uno sconto“.