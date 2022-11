Ndour, la Juventus studia il colpo

I bianconeri sarebbero intenzionati a prelevare Ndour dal Benfica. Il centrocampista andrà in scadenza a fine stagione e la Juventus vorrebbe prelevarlo

Tanto giovane, ma già tanto vincente. Cher Ndour è il classico giocatore con un futuro già scritto, specialmente dopo aver vinto la UEFA Youth League 2021-2022 con i giovani del Benfica. È proprio dal Benfica che a fine stagione, salvo clamorosi colpi di scena, andrà via. Il talento classe 2004, infatti, ha un contratto in scadenza e sembra intenzionato a non rinnovarlo.

L’obiettivo sarebbe tornare in Italia, dove ha mosso i propri primi passi a livello calcistico. Allora giocava con le giovanili dell’Atalanta, ma adesso il suo futuro potrebbe essere in bianconero. Infatti, la Vecchia Signora avrebbe intenzione di rendere Ndour il nuovo Pogba, tanto da essere intenzionata da offrirgli un contratto la prossima estate.

Nella Juventus Next Gen, con visione sulla prima squadra

La probabilità è che il calciatore italiano possa partire primariamente con la formazione Next Gen dei bianconeri, salvo poi debuttare con la prima squadra. L’italiano è uno di quei classici profili da non farsi scappare: tanto giovane, ma già con tanta personalità. Un fisico impressionante per essere un classe 2004, è alto 1.90, che lo rende un colosso nel centrocampo del Benfica B.

La Juventus sarebbe intenzionata di prenderlo e farne uno dei talenti cardine della propria squadra, puntando su di lui fortemente per quella che sarà l’ossatura futura della squadra bianconera del futuro. Il calciatore sarebbe intenzionato, come detto, ad un ritorno in Italia forte anche dell’essere nato e cresciuto qui.