Ndoye al Napoli in Estate? Intanto il Bologna rifiuta le offerte

Secondo quanto emerso, il Bologna ha rifiutato le proposte di Inter, Manchester United e Napoli per l’internazionale svizzero Dan Ndoye in varie fasi dell’ultimo anno, poiché i Rossoblu ritengono che ora valga almeno tre volte tanto quanto lo hanno pagato nel 2023

Sia l’Inter che il Manchester United hanno sondato le possibilità di acquisto dell’ala 24enne durante l’ultima sessione di calciomercato estiva, mentre a gennaio il Napoli si è visto rifiutare un’offerta.

A gennaio, i Partenopei si sono visti rifiutare un’offerta di 20 milioni di euro per Ndoye, poiché il Bologna chiede una cifra superiore ai 30 milioni di euro, ovvero tre volte tanto i 10 milioni di euro pagati per acquistarlo dal Basilea nell’estate del 2023. Ndoye firmò originariamente per il Bologna nello stesso periodo del suo ex compagno di squadra del Basilea e attuale difensore dell’Arsenal e dell’Italia Riccardo Calafiori.

Ndoye verso Napoli?

In questa stagione, Ndoye ha una media di poco inferiore a un gol in ogni partita con il Bologna, con sette gol e tre assist in 24 presenze, con una media di un gol o un assist ogni 169 minuti in campionato.

In estate il calciatore svizzero potrebbe partire e il Bologna si sarebbe già messo il cuore in pace. È arrivato il momento di perderlo, ma non sarà a poco prezzo. Il calciatore svizzero è uno tra quelli più discussi sul mercato italiano, tanto che perfino all’estero stanno osservando i suoi progressi. Dalla Premier League sembrano interessati, così come anche dalla Bundesliga. Attenzione, perché il Napoli potrebbe ritrovarsi con nulla in mano.