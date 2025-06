Ndoye, il nuovo obiettivo del Napoli: accordo con gli agenti, si tratta col Bologna

Il Napoli accelera sul mercato estivo e punta con decisione su Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero classe 2000, protagonista della brillante stagione con la maglia del Bologna. Il nuovo direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha recentemente compiuto un blitz a Milano per incontrare gli agenti del calciatore, riuscendo a strappare un accordo di massima per il trasferimento. Si tratta di un primo, importante passo verso quella che potrebbe diventare una delle operazioni più rilevanti del mercato in entrata del club partenopeo

Ndoye è un profilo molto gradito all’allenatore Antonio Conte, che ha espresso apprezzamento per la sua duttilità e intensità di gioco. L’esterno è in grado di coprire più ruoli sulle fasce, risultando efficace sia in fase offensiva che in quella difensiva. La sua capacità di adattarsi a diversi sistemi tattici lo rende un tassello particolarmente utile per il nuovo corso che Conte intende imprimere alla squadra. Il tecnico leccese vede nel 24enne uno dei volti ideali per dare nuova linfa all’organico del Napoli.

Nonostante l’intesa raggiunta con l’entourage del calciatore, la trattativa con il Bologna rimane tutt’altro che semplice. Il club emiliano ha fissato una valutazione piuttosto alta per Ndoye, intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera eccessiva. Per cercare di abbassare il costo complessivo dell’operazione, Manna starebbe valutando l’inserimento di contropartite tecniche gradite ai rossoblù, tra cui potrebbero rientrare Cyril Ngonge o Giacomo Raspadori.

Incontro tra le due parti

Durante l’incontro tra Manna e il dirigente del Bologna Giovanni Sartori, si è discusso anche di altri nomi interessanti, come Lewis Ferguson, Sam Beukema e Riccardo Orsolini, ma la priorità assoluta per il Napoli resta Dan Ndoye. L’obiettivo del club è chiudere l’affare prima dell’inizio del ritiro estivo per permettere a Conte di iniziare il lavoro con un organico già delineato.

L’accordo con gli agenti è un segnale chiaro dell’interesse concreto del Napoli, ma ora resta da superare lo scoglio più impegnativo: trovare la quadra economica con il Bologna. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se Dan Ndoye vestirà davvero l’azzurro nella prossima stagione.