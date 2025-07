Ndoye, la richiesta del Bologna al Napoli: 45 milioni e un giocatore

Il Napoli dovrà spingere fortemente a livello economico se vuole aggiudicarsi le prestazioni di Dan Ndoye. Il Bologna ha deciso di sparare altissimo per la richiesta per il suo giocatore, tanto da aver provato ad inserire anche una contropartita tecnica

La richiesta del Bologna

Risulterà incredibile, ma per Dan Ndoye il Bologna ha chiesto circa 51 milioni complessivi. Avete letto bene, contando parte cash e una contropartita tecnica il felsinei hanno raggiunto i 51 milioni di richiesta per lo svizzero. La richiesta economica resta quella delle settimane scorse e sarebbe circa 45 milioni di euro, bonus o meno da contare, più il cartellino di Alessandro Zanoli che è valutato circa 6 milioni di euro secondo Transfermarkt.

Una cifra esorbitante che difficilmente Aurelio De Laurentiis vorrà sborsare per rafforzare una squadra che, potenzialmente, potrebbe lottare per qualcosa di concreto già dal prossimo anno. Già saranno spesi 35-40 milioni di euro per Sam Beukema, ADL non può permettersi di sparare così alto per un giocatore solo.

Le possibilità: si continua a trattare

Molto più probabile che il Napoli viri su qualche altro profilo, considerando anche le difficoltà che si stanno trovando per Ndoye. Sembrerebbe essere tramontata, o quasi, la pista che porta allo svizzero e si starebbero aprendo nuovamente altri scenari. Il primo è quello che porterebbe a Federico Chiesa, che sarebbe graditissimo ad Antonio Conte. Da tenere in considerazione anche il giovane Chelsmine Talbi, che però sembra un ripiego più che una prima scelta.