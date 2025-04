Né Conte, né Allegri: un ex Napoli per la panchina del Milan

I rossoneri sarebbero decisi ad andare su Roberto De Zerbi per la panchina del prossimo anno. Conceicao non resterà nella prossima stagione e l’allenatore del Marsiglia è in rotta con la squadra

Fabio Paratici è stato sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. La firma sul contratto non arriverà per via di alcune questioni interni su cui si è avuto da discutere, ma tutto lascia pensare che non si farà nulla e non sarà lui la scelta definitiva dei rossoneri in quel ruolo. Appena nominato direttore sportivo la prima decisione riguarderà il posto di allenatore, che a fine stagione sarà lasciato libero da Sergio Conceicao.

Dopo due allenatori stranieri, il club tornerà ad avere un tecnico italiano. Al momento il favorito sembra essere Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia, tanto che il suo agente, Edoardo Crnjar si è incontrato con alcuni emissari rossonari. L’ex allenatore del Sassuolo piace sia perché conosce bene l’ambiente rossonero, essendo cresciuto da giocatore nel settore giovanile del club, sia perché è un amante del bel calcio, con idee tattiche in linea con la storia rossonera.

Ex Napoli in panchina?

Resta da vedere quali sarebbero i margini per strapparlo al Marsiglia, club con il quale ha firmato un contratto triennale la scorsa estate e con il quale è in corsa per un posto nella prossima Champions League.

De Zerbi è uno degli allenatori emergenti più interessanti in circolazione, ma in dirigenza potrebbero anche decidere di puntare su un tecnico già abituato a guidare una grande squadra e a vincere. Per questo motivo, i nomi di Antonio Conte e Massimiliano Allegri restano nella lista dei tecnici, anche se alle spalle dell’ex allenatore del Sassuolo.