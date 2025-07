Ne Nunez, ne Lucca: Vlahovic al Napoli

Secondo quanto riportato da Rai Sport, il Napoli starebbe concretamente pensando a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe andar via a zero dalla Juventus, anche se al momento ci sarebbero perplessità varie

Dusan Vlahovic via da Torino?

Secondo Rai Sport, Dusan Vlahovic avrebbe avuto un contatto, tramite il proprio entourage, con Giovanni Manna per capire la fattibilità dell’affare. Al momento sarebbe stata solo una chiacchierata, ma l’impressione – secondo Rai – è che sia un’affare potenzialmente fattibile.

Il Napoli si starebbe defilando lentamente per Lucca, partenopei un po’ stizziti dall’inserimento dell’Atalanta, e sarebbe pronto un assalto per l’attaccante della Juventus. Il serbo, per ora, naviga però in un mare d’incognite.

La verità sull’addio di Vlahovic al bianconero

Facciamo il punto della situazione. Jonathan David è un calciatore della Juventus e, difficilmente, sarà possibile vedere sia lui che Dusan Vlahovic in bianconero. A meno che non salti Randal Kolo Muani, cosa che potrebbe accadere a causa del Paris Saint Germain, l’attaccante serbo è destinato a salutare. Al momento ci sono varie vie percorribili, con quella partenopea che sta perdendo credibilità con il passare dei giorni, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione.

Aurelio De Laurentiis, al momento, non vuole pensare ad uno stipendio così grosso considerando anche che deve liberarsi di quello di Victor Osimhen. Salgono le quotazioni del Barcellona, che ci sta pensando concretamente. Salgono anche le quotazioni per l’addio da svincolato dell’attaccante. L’Al-Hilal ha fiutato, eventualmente, l’occasione e un Vlahovic a zero piacerebbe e non poco al neo allenatore Simone Inzaghi. Per Inter e Milan, invece, si parla di possibilità nel caso in cui vada a zero nella prossima stagione. Il Milan potrebbe provarci anche se andasse via quest’anno, ma da valutare attentamente la posizione di Gimenez a quel punto.