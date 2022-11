Nedved: “A gennaio un grande mercato, ma non per noi”

Nedved apre una voragine nel mercato bianconero, con la Juventus che potrebbe non fare grandi operazioni durante la finestra invernale

La Juventus a gennaio potrebbe non fare grandi operazioni. A dichiararlo è Pavel Nedved, vice presidente della società e che in una recente intervista ha dichiarato come i bianconeri potrebbero non fare un grosso mercato di riparazione.

Il dirigente ha infatti dichiarato: “Credo che sarà un grande mercato ma non per noi, perché ci sistemeremo solo internamente. Credo che abbiamo una rosa che possa affrontare molto bene da gennaio in poi questa stagione, mancheranno tantissime partite e dovremo farci trovare pronti”.

Si faranno operazioni?

Con la possibilità di vedere emergere talenti dalla Juventus Next Gen, è possibile che la Juventus spenda poco e nulla sul mercato. La situazione economica dei bianconeri non è propriamente rosea e potrebbero anche solo provare a portare avanti qualche trattativa per la prossima estate.

I più guardati sono Tielemans, Guerreiro ed Evan Ndicka anche se per tutti e tre c’è il pericolo che i rispettivi club li cedano prima della scadenza del contratto. Sul belga c’è anche l’Arsenal, attualmente in vantaggio. Su Guerreiro anche il Leeds, che non sembra per il momento convincerlo così tanto. Per Ndicka più complicata.

Il francese ha una fila interminabile e oltre alla Juventus ci sono anche Arsenal, Tottenham, Roma, Milan, Paris Saint Germain e qualche squadra spagnola. Il giocatore piace e non poco e davanti a certe cifre le italiane potrebbero non riuscire a far qualcosa di concreto per lui.