Nedved: “Dybala? Cercheremo di chiudere la firma. E’ troppo importante per questa Juve”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato prima della sfida con il Malmo in Champions League, vinta dai bianconeri per 3-0, soffermandosi sul rinnovo di Paulo Dybala. Ecco quanto dichiarato a Sky Sport:

“Dev’essere tanto la Juve di Dybala. Per noi è al centro, puntiamo su di lui e cercheremo di chiudere la firma. Paulo è troppo importante per questa Juve”.

Al termine della gara lo stesso Dybala ha risposto ad una domanda riguardo il suo futuro ai microfoni di Canale 5:

“Non segnavo in Champions da 10 mesi? Non lo sapevo, però sono contento di segnare, mi aiuta tanto per la testa, per giocare tranquillo, per giocare con serenità, per aiutare la squadra e oggi abbiamo vinto, quindi sono molto contento.

Rinnovo? Io cerco di dare sempre il massimo, le parti stanno parlando, c’è grande attesa da parte di tutti, speriamo con un finale bello per tutti“.