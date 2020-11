Negramaro, il nuovo album ‘Contatto’ e il concetto di rinascita

Nella filosofia degli stoici l’idea di rinascita è accostata al termine palingenesi per indicare la creazione di un nuovo universo dopo un evento traumatico che ha inevitabilmente distrutto quello precedente. Questo è il concetto alla base di ‘Contatto’, il nuovo album dei Negramaro, che arriva dopo due anni dal grave problema di salute di uno dei suoi membri, Lele Spedicato. Il nuovo lavoro del gruppo salentino, uscito il 12 novembre su tutte le piattaforme digitali, contiene dodici tracce tra il pop rock e il pop elettronico e vede la sua massima esplicazione nel primo singolo estratto, omonimo dell’album.

La produzione del disco è stata affidata ad Andrea Mariano, tastierista del gruppo, il quale aveva il compito di far corrispondere all’elemento concettuale della rinascita, del cambiamento e del futuro, un suono che fosse espressione di tali convinzioni. Il producer trova la sua chiave di lettura nei suoni elettronici, contemporanei, nell’uso e talvolta abuso di sintetizzatori, ma che non sono mai di intralcio alla voce del leader del gruppo, Giuliano Sangiorgi.

Tra le cose più riuscite troviamo l’unico featuring presente nell’album, ovvero, quello con Madame in ‘Non è vero niente’, ma anche il testo de ‘La cura del tempo’, le chitarre in ‘Come non fosse successo mai niente’, il messaggio politico contenuto in ‘Dalle mie parti’, la carezza di ‘Scegli me’, il riff di ‘E se domani ti portassi al mare’, il ritmo e l’orecchiabilità di ‘Devi solo ballare’, la citazione di Lucio Dalla in ‘La terra di nessuno’ e la ballad romantica ‘Mandiamo via l’inverno’.

La tracklist dell’album ‘Contatto’:

01 Noi resteremo in piedi

02 Mandiamo via l’inverno

03 Non è vero niente feat. Madame

04 Devi solo ballare

05 Come non fosse successo mai niente

06 E se domani ti portassi al mare

07 Scegli me

08 Contatto

09 Non è mai per sempre

10 La cura del tempo

11 La terra di nessuno

Qui il link per ascoltare l’album su Spotify: http://https://open.spotify.com/album/1r8tl6XLcG0rWqwSVS4NgO