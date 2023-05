Nei ringraziamenti di Aurelio De Laurentiis manca un nome…

La società del Napoli ha organizzato una vera e propria festa per questo scudetto arrivato in città con qualche giornata d’anticipo. Durante il super party organizzato da Aurelio De Laurentiis allo Stadio Maradona, per celebrare i suoi campioni con i tifosi, una sola persona dello staff azzurro non è stata ringraziata. Questa è una figura di un certo rilievo per la storia recente dei partenopei.

Durante il cerimoniale, ha chiamato per secondo – dopo il figlio Edoardo – il suo fido collaboratore Andrea Chiavelli. Il famoso “uomo dei contratti” della Filmauro e della SSC Napoli “aureliana”. Il produttore cinematografico ha poi ringraziato davvero tutti. Accanto al patron azzurro c’era lo speaker Decibel Bellini che con la sua voce vibrante ha entusiasmato tutti alla festa come fa di solito in campo.

Hanno partecipato alla passerella azzurra proprio tutti, compresi i magazzinieri. Tutti tranne una persona, stiamo parlando di Alessandro Formisano, l’Head Operation del Napoli. Quest’ultimo a fine stagione dirà addio alla società partenopea dopo diciassette anni ai piedi del Vesuvio. Le strade quindi si separeranno, restano però le cose egregie fatte in azzurro e uno Scudetto che è anche suo.

Per lui si parla anche già di un possibile futuro. Formisano potrebbe non spostarsi dalla Campania ed andare alla Salernitana. Iervolino lo stima molto e ci sta facendo più di un pensiero ma per ora queste sono solo voci di corridoio. Probabilmente nei prossimi mesi ne sapremo di più, quello che sembra certo è però l’addio dell’attuale Head Operation del Napoli.

Ad Alessandro Formisano si deve la crescita a livello internazionale del marchio della SSC Napoli. La dirigenza campana è l’unica società sportiva calcistica al mondo che collabora con il colosso “Amazon“. Il prossimo anno Napoli perderà un pezzo importante della sua storia e sarà importante rimpiazzarlo nel migliore dei modi.