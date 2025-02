Nel Napoli di Antonio Conte tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile: il caso Kvara

Nella sua squadra, Antonio Conte, tutti sono importanti ma nessuno indispensabile. Il mister azzurro vuole solo calciatori pronti a sudare la maglia per ottenere una vittoria e chi non è dalla parte della squadra può anche fare le valigie ed andare via da Napoli. È il caso di Kvara.

Nonostante il georgiano fosse uno dei calciatori più forti ed importanti della squadra, quando il mister ha saputo della sua decisione di voler andare via non ci ha pensato due volte ed ha assecondato la decisione del calciatore.

ADDIO KVARA ALLA SSC NAPOLI, UMBERTO CHIARIELLO A RADIO CRC: “CONTE ‘ STATO COSI’ POCO TALEBANO CHE HA DETTO LUI STESSO ALLA SOCIETA’ DI VENDERE KVARA”

“Un’altra notizia falsa che fanno girare di continuo è che Antonio Conte se ne sarebbe andato a fine anno. Antonio Conte è stato così poco talebano che ha detto lui stesso alla società di vendere Kvaratskhelia, così come quest’estate volevo partire da lui che era il giocatore più forte. Con gli altri giocatori ha fatto un lavoro straordinario poiché si sono calati con la testa nel progetto”.

“Guardate Rrahmani e Anguissa, li ha completamente trasformati Le mele marcie Conte non le vuole. Le lamentele non le vuole, Conte vuole la gente che buttala la faccia per terra per contendere un pallone. La squadra ce l’ha e l’ha costruita giorno per giorno. Anche se ha perso elementi fondamentali, da Lobotka a Buongiorno a Olivera passando per lo stesso Kvara, è primo in classifica, in solitaria se l’Inter non ci raggiunge questa sera nel recupero contro la Fiorentina”.