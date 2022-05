Nell’incertezza tra Ospina e Meret, il Napoli si interessa a Salvatore Sirigu

Il futuro di Alex Meret sembra essere ancora totalmente incerto: il portiere ex Udinese non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i partenopei e ultimamente il suo agente Federico Pastorello non ha ancora chiarito la vicenda della trattativa tra il suo assistito e il Napoli. Il problema principale è che il giocatore non èe soddisfatto del suo scarso impiego e per rinnovare vorrebbe giocare di più e anzi che gli si garantisca la titolarità.

Il Napoli sembrerebbe non voler offrire un rinnovo, ma c’è anche la questione Ospina che tiene banco. Anche il portiere colombiano ha un contratto che scade a giugno 2022 e non si sa esattamente se la sua avventura in azzurro terminerà questa stagione o se ci sono ancora margini per vederlo difendere la porta azzurra anche nella prossima stagione.

Gli azzurri devono quindi a prescindere cominciare a guardarsi sul mercato per ingaggiare dei nuovi portieri. L’ultimo nome rimbalzato nelle ultime ore è quello di Salvatore Sirigu. Si tratterebbe comunque di un profilo da vice, di Ospina o di Meret a seconda di chi rimarrà e se rimarrà. Il classe 1987 ha sfidato gli azzurri proprio oggi in occasione della penultima giornata di campionato e chissà che la dirigenza delle due squadre non ne abbia approfittato per parlarne.

Tra le squadre interessate a Meret, invece, si èe mosso il Torino che potrebbe sfruttare l’occasione per pagare il giocatore a un costo di ribasso. L’attuale valore di Meret si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Torino che potrebbe dunque acquistare il giocatore per circa la metà. Molto probabilmente dipenderà anche dalla decisione della dirigenza sulla guida tecnica: Spalletti se dovesse restare sembrerebbe non preferire Meret e punterebbe su un altro portiere.

I pali del Napoli per l’anno prossimo al Maradona restano dunque un rebus e i tifosi del Napoli dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere risolta la vicenda dell’estremo difensore. A fine campionato, potrebbero essere quindi addirittura due le maglie da portiere da rimpiazzare se sia Ospina che Meret dovessero andare via.