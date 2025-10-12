Pio Esposito, il napoletano esaltato anche da Gattuso: Conte e ADL lo volevano a Napoli per 50 milioni

Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-1 contro la Norvegia a Tallinn. Il tecnico azzurro si è soffermato in particolare su uno dei giovani protagonisti dell’incontro, elogiandone spirito e determinazione, il napoletano Pio Esposito. Parole importanti quelle di Gattuso che confermano quanto di buono visto dalla coppia De Laurentiis-Conte che in estate erano pronti a sborsare quasi 50 milioni di euro per il calciatore dell’Inter.

“Si merita tutto quello che sta vivendo”, ha dichiarato Gattuso. “Quando vedi un ragazzo così giovane, con poca esperienza, buttarsi su ogni pallone come se fosse quello della vita, capisci che ha qualcosa di speciale. Difende, corre, lotta come un centrocampista e possiede qualità tecniche straordinarie. Quando controlla la palla e gioca con la squadra sbaglia pochissimo, offrendo anche grande quantità”.

Il commissario tecnico ha poi aggiunto parole di grande fiducia: “È un ragazzo serio, rispettoso, amato da tutti. Sono certo che non perderà mai la testa. Ci metto la mano sul fuoco. Deve soltanto continuare su questa strada, perché è con il lavoro quotidiano che si migliora.”

Infine, Gattuso ha sottolineato i valori umani e professionali del giovane azzurro: “Ha disciplina, voglia, educazione e rispetto, caratteristiche fondamentali per arrivare in alto. Adesso tocca a noi metterlo nelle condizioni di crescere e a lui farsi trovare sempre pronto”.